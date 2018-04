Detingut un exmilitar com a principal acusat d'un assassinat comès l'any 2000

A l'escena del crim la policia hi va trobar inscripcions racistes a la paret escrites amb sang on s'hi llegia 'Hitler tenia Razón' i 'KKK'

Els Mossos d'Esquadra van resoldre el setembre passat un crim que s'havia comès feia 17 anys a Montgat (Maresme), amb l'aparició del cadàver d'un home cosit a ganivetades. L'homicida ha estat detingut a Colòmbia i es tracta d'un exmilitar espanyol que vivia a Vilafranca del Penedès i que hauria conegut la víctima a través d'anuncis de contactes.Al març de l'any 2000 en un domicili de la població es va trobar el cadàver amb signes de violència d'un home equatorià que cuidava un ancià incapacitat, absent en el moment de l'homicidi ja que estava temporalment en una residència per a la gent gran. La víctima va aparèixer totalment nua, amb ferides d'arma blanca per tot el cos i una flor blanca a l'orella, i a l'escena del crim la policia hi va trobar inscripcions racistes a la paret escrites amb sang on s'hi llegia 'Hitler tenia Razón' i 'KKK'. L’homicida també havia esborrat les empremtes i les restes d'ADN amb l'objectiu de dificultar la investigació policial a càrrec de la Guàrdia Civil, competent a la zona l'any 2000.Tres anys més tard, el 2003, una cosina de la víctima va rebre una trucada telefònica en la qual la gravació d'una veu masculina deia alguna cosa similar a «no me mates» i va associar-la al seu familiar. En paral·lel, a la tomba del seu cosí va trobar un ram de flors que ni ella ni cap altre familiar havia dipositat mai. Amb aquestes noves dades, la Guàrdia Civil va rastrejar la trucada i les investigacions van conduir cap a un afer relacionat amb el tràfic de drogues, però finalment no es va trobar cap relació amb l'homicidi investigat. L’any 2016, la titular del Jutjat d’Instrucció 1 de Badalona va ordenar a la Unitat Central d'Homicidis i Agressions Sexuals de la Divisió d'Investigació Criminal la reobertura del cas i l’inici de noves línies d’investigació destinades a l'esclariment dels fets i a determinar l’autoria de l'assassinat.Aquesta unitat va centrar la seva investigació en diverses persones que eventualment poguessin tenir alguna connexió amb el crim i en va estudiar i reconstruir el passat. En paral·lel, es van interrogar diverses persones que al voltant de l'any 2000 havien acumulat delictes per tràfic de drogues, amenaces i agressions sexuals. Amb aquestes investigacions els agents van localitzar diversos anuncis de contactes en publicacions comarcals que hauria utilitzat l'autor del crim per contactar amb la seva víctima quatre dies abans d'assassinar-la.Un any després d’haver iniciat la investigació, els agents van informar a l’autoritat judicial de la identitat de l’autor del crim i li van traslladar que tenien constància que havia marxat a Colòmbia després d'haver passat un temps a l'exèrcit espanyol. Davant d’aquesta realitat la jutgessa instructora del cas va emetre un manament judicial amb la finalitat que els agents poguessin col·laborar amb les autoritats de Colòmbia i perquè duguessin a terme una entrada i escorcoll al domicili de l’investigat, ja que els investigadors tenien la certesa que hi trobarien indicis que relacionarien l’arrestat amb el crim comès disset anys enrere, tot i el temps que havia passat. Finalment el 2 setembre del 2017 les autoritats colombianes van detenir l'investigat a Colòmbia que va ingressar en una presó del país a l'espera de ser extradit posteriorment a l'estat espanyol.Segons detallen els Mossos, un dels elements que posen de relleu la complexitat de la investigació s’exemplifica en la reconstrucció que van poder fer els investigadors de l’itinerari en tren i tots els moviments que va fer l’homicida des de el seu domicili de Vilafranca del Penedès fins al domicili de la víctima, a Montgat.De la mateixa manera també es va reconstruir la tornada al seu domicili després de cometre l'assassinat. Els investigadors també han pogut localitzar, divuit anys després, diverses persones a les quals l'autor havia confessat el crim l'any 2000.