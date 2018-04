Demanen 2 anys de presó per a un acusat que s'enfrontava a 8 anys per una violació

La fiscalia ha modificat l'escrit inicial i recull que es tracta d'un abús sexual sense penetració

Fiscalia i defensa demanen ara 2 anys de presó per a un acusat que s'enfrontava a 8 anys per una violació a Llançà (Alt Empordà) el 15 de juny del 2015. Durant el judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, el processat ha admès que va conèixer la víctima en un bar situat al passeig marítim de la població i, poca estona després, van anar plegats al pis d'ell i van seure a un llit que hi havia en una habitació. Allà, segons ha reconegut, li va fer tocaments a la noia sense consentiment però ha assegurat que no hi va haver penetració. La noia, que es troba fora del país, no ha assistit al judici però han introduït la seva declaració preconstituïda. La fiscalia ha modificat l'escrit d'acusació inicial i recull ara que es tracta d'un abús sexual sense penetració, una petició a la qual s'ha adherit la defensa.El cas que aquest dimarts ha arribat a judici a l'Audiència de Girona es remunta al matí del 15 de juny del 2015. Segons ha reconegut l'acusat durant el breu interrogatori que li ha fet la fiscalia, cap a tres quarts de dotze del matí va conèixer la víctima a un bar del passeig marítim de Llançà.Una estona després d'estar xerrant, van decidir canviar de local però, quinze minuts després, van arriba a l'entrada de casa del processat, Abdelkabir Souiss. Aleshores, i «voluntàriament», van decidir pujar plegats. Un cop dins l'immoble, van entrar en una habitació i es van asseure al llit.«Primer sí que volia però després va dir que no», ha afirmat l'acusat al judici, que ha reconegut que li va fer tocaments als genitals a la víctima. El processat ha negat, però, que arribés a haver-hi penetració. «Va dir que no volia sexe», ha afegit.Inicialment, s'enfrontava a 8 anys de presó com a suposat autor d'un delicte d'abús sexual amb penetració perquè sostenia que havia «consumat l'acte sexual». La fiscalia ha modificat el seu escrit d'acusació canviant el delicte per un abús sexual sense penetració. Així, ha passat a sol·licitar 2 anys de presó. L'advocat de la defensa, Toni Quera, s'hi ha adherit.