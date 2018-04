Correos se n'adona en ple acte que apareix la catedral de Burgos al segell de León

A final de l'acte una dona ha preguntat quina catedral era la que il·lustrava el segell, ja que era incapaç de reconèixer-la i estava segura que no era la de León

Correus ha presentat aquest dimarts a León un segell dedicat a aquesta província en el qual, per error, es reprodueix la catedral de Burgos, error pel qual el president d'aquesta societat estatal, Javier Cuesta, present en l'acte, s'ha disculpat.El citat segell, que s'ha presentat al saló de plens de l'antic Ajuntament, a la plaça de Sant Marcelo, s'inclou en la sèrie '12 meses, 12 sellos, 12 provincias'. L'acte se celebrava amb normalitat amb les intervencions de l'alcalde, el president de la Diputació, i el màxim responsable de Correus, però al final de l'acte una dona que es trobava entre el públic ha preguntat quina catedral era la que il·lustrava el segell, ja que era incapaç de reconèixer-la i estava segura que no era la de León.Després de diverses comprovacions s'ha constatat que es tractava de la catedral de Burgos. Un cop verificat l'error, el president de Correus ha fet unes declaracions als periodistes, «Com el segell ja no es pot canviar acceptem aquest error, que és quelcom que no ens acostuma a passar, com demostra que en els sis anys que porto al capdavant de Correus s'han emès més de 700 segells sense cap error d'aquest estil», ha agregat Cuesta, qui ha posat l'accent que els segells «es revisen molt» i que «no hi havia hagut mai cap problema». Ha afegit que demanarà al Ministeri de Foment que els autoritzi l'emissió d'un altre segell dedicat a León.Per la seva banda, la Unión del Pueblo Leonés (ULP), el portaveu municipal del qual ha assistit a la presentació del segell, ha sol·licitat que es retiri el segell immediatament de la circulació.