Brussel·les rebutja valorar si tallar autopistes és terrorisme

La Comissió Europea diu que «la darrera vegada que va comprovar-ho Espanya era una democràcia»

Actualitzada 10/04/2018 a les 14:13

El portaveu de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, ha evitat aquest dimarts valorar les detencions a membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) en l'operació de la Guàrdia Civil. Preguntat per l'ACN sobre si la CE considera que les acusacions de rebel·lió i terrorisme són «proporcionades», Schinas ha rebutjat comentar-ho al·legant que desconeix els fets i que «en qualsevol cas» són processos judicials en marxa en un estat membre i que, per tant, «no entren» en les seves competències. Davant la insistència dels periodistes, que han preguntat fins a quatre ocasions sobre què opina la Comissió del fet que s'acusi els CDR de terrorisme, el grec ha dit: «la CE pot tenir una opinió en molts temes però tenim dret a fer-ho quan són àrees en les quals la UE té competències».Un dels corresponsals ha retret al portaveu que, per exemple, a Turquia se li demani «no fer ús de l'acusació de terrorisme» i que, per contra, no s'entri a valorar acusacions «similars» a Espanya. «S'utilitza l'acusació de terrorisme per coses que no hi tenen res a veure però la CE diu que no té ni opinió ni competències», ha lamentat el periodista italià. «No puc dir res més, si em demanes avaluar el sistema judicial espanyol puc dir que la darrera vegada que vam comprovar-ho Espanya era una democràcia», li ha respost Schinas.