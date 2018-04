Mor una dona en ser embalsamada viva per error

Li van administrar formaldehid en comptes d'una solució salina durant una cirurgia rutinària

Actualitzada 09/04/2018 a les 17:54

Segons avança el mitjà The Sun, una dona russa va ser embalsamada viva degut a un error per part del servei mèdic, que li van administrar formaldehid en comptes d'una solució salina durant una cirurgia, segons un informe publicat pels metges.Ekaterina Fedyaeva, de 27 anys, va morir per l'error mèdic en el qual la substància química va impregnar les venes, que normalment s'utilitza per prevenir la descomposició dels cadàvers. Fedyaeva estava sent sotmesa a una cirurgia rutinària en un hospital d'Ulyanovsk el mes passat.«Això és un assassinat», va dir la mare de la víctima. Fedyaevava va patir dolors i convulsions durant dos dies, després va entrar en coma, en aquell moment va ser traslladada d'urgència a un hospital de Moscou, on va perdre la vida.