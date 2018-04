Game of Thrones se supera: 55 dies per rodar la 'gran' batalla

Aquest article NO conté 'spoilers' sobre l'octava temporada de la sèrie

Una de les batalles més espectaculars de la gallina dels ous d'or de l'HBO, Game Thrones, va tenir lloc (alerta spoiler) a l'episodi 9 de la sisena temporada, l'anomenada 'Battle of The Bastards' o 'La Guerra de los Bastardos. Aquesta sisena temporada va batre diversos rècords, entre ells, col·locar la sèrie de Weiss i Beniof entre les poques que tenen un capítol o més amb una puntuació de 9,9 a IMDB, com per exemple el citat capítol de 'Battle of The Bastards'.Doncs als productors de la sèrie els hi ha semblat que 25 dies de rodatge per aquest capítol de la sisena temporada no eren suficients, i els fans de Game of Thrones podran gaudir en la flamant i última temporada de la sèrie basada en els llibres de George RR Martin, d'una batalla que ha necessitat 55 nits consecutives de rodatge.Si en l'anterior gran batalla que van veure els espectadors es va utilitzar un equip format per 600 persones, 500 extres i 70 cavalls, per evitar fer un ús excessiu dels efectes digitals, Jonathan Quinlan (Ajudant de Direcció en 20 episodis de la sèrie) assegura que el repte que s'ha marcat l'equip en l'adéu a la sèrie més famosa dels últims anys, és més gran i, esperem, que millor.No sabem qui protagonitza aquesta batalla, però la web Watchers on the Wall (web creada per fans dels llibres i la sèrie) assegura que aquesta batalla va ser gravada a diverses localitzacions irlandeses, on té lloc el gruix de l'acció de Winterfell, casa dels Stark.Haurem d'esperar fins a l'any 2019 per saber qui lluitarà contra qui en aquest episodi que promet ser un abans i un després en el món de la televisió.