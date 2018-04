Detingut dues vegades en menys de 24 hores per agredir als seus pares de 80 anys

A l'arribada de la dotació policial a l'immoble, l'agressor va rebre als agents amb un ganivet

Un home de 29 anys i nacionalitat espanyola ha estat detingut dues vegades en poc menys de 24 hores per la Policia Nacional de Ronda, Màlaga, per agredir suposadament al domicili familiar als seus pares de 80 anys. Els fets van ocórrer el cap de setmana passat quan un home es va personar a les dependències policials per denunciar l'agressió. Segons va indicar el denunciant, al domicili encara hi havia l'agressor i la seva mare.A l'arribada de la dotació policial a l'immoble, l'agressor va rebre als agents amb un ganivet. Després d'intentar que abandonés l'actitud que mostrava, els funcionaris van utilitzar d'un casc de protecció, per reduir a l'atacant, que va llançar una ganivetada al coll d'un dels agents, impactant finalment en l'escut protector.Després de ser detingut, acusat de delictes de maltractament en l'àmbit familiar i atemptat contra un agent, va ser posat a disposició judicial. Així, l'autoritat judicial va dictar una ordre d'allunyament al detingut pel que fa al domicili dels seus pares.No obstant això, un dia després l'acusat va ometre la citada ordre d'allunyament i va tornar a casa dels seus pares, protagonitzant una altra agressió i sent detingut novament. L'agressor, que pel que sembla té problemes amb les drogues, va exigir als seus familiars diners sota amenaces de mort, segons han informat des de la Policia Nacional a través d'un comunicat, i que amb aquestes dues últimes detencions l'investigat suma 15 delictes de maltractaments en l'àmbit familiar.