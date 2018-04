Detingut després de matar a la seva dona a ganivetades davant dels seus fills

Una de les filles de la víctima ha estat qui ha trucat als Mossos dient que la seva mare estava ferida i que el seu pare s'estava autolesionant

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Blanes a un home de 41 anys de nacionalitat boliviana, com a suposat autor de la mort de la seva parella, una dona de 40 anys, també de nacionalitat boliviana. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s'ha fet càrrec de la investigació. La parella està en tràmits de separació i, segons fonts del cas, el pare estava depressiu.Una de les filles de la dona morta ha estat qui ha trucat als Mossos d'Esquadra. El telèfon d'emergències 112 ha rebut la trucada a les 5.40 del matí de la noia dient que la seva mare estava ferida i que el seu pare s'estava autolesionant amb un ganivet. Quan els agents han arribat al lloc, han trobat la dona estesa a terra amb ferides de molta gravetat al coll, al tòrax i l'abdomen. El SEM ha traslladat la dona a un centre hospitalari en estat greu des d'on s'ha confirmat la seva mort a les 06:53. Al migdia la comitiva judicial s'ha traslladat fins a l'hospital de Blanes per fer l'aixecament de cadàver de la dona.L'home estava en una habitació del domicili, situat al carrer Cristòfor Colom, amb una ferida a la panxa que s'hauria fet amb la intenció de suïcidar-se. Segons les mateixes fonts, l'han hagut d'intervenir d'urgència però no es tem per la seva vida. L'home continua ingressat amb pronòstic greu i es preveu que estigui ingressat almenys una setmana si no hi ha complicacions.A l'immoble hi havia dos fills de la parella i, segons han informat els Mossos d'Esquadra, un d'ells d'uns 10 anys ha patit ferides menys greus a les mans. La filla que ha avisat els Mossos d'Esquadra ha hagut de rebre atenció per una crisi d'ansietat.Després de fer l'aixecament de cadàver a l'hospital, la comitiva judicial s'ha traslladat fins al pis situat al carrer Cristòfor Colom número 21 de Blanes, a la zona d'Els Pins. La comitiva, formada per jutge, el fiscal, forenses, investigadors dels Mossos d'Esquadra i policia científica estan recollint proves i indicis a l'habitatge.