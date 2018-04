Arrimadas considera «normal» la detenció de membres dels CDR

La líder de Cs afirma que el tipus de protestes dels comitès són «intolerables en democràcia» i que s'han d'investigar

Actualitzada 10/04/2018 a les 11:14

La presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, ha assegurat que és «normal» que s'hagi produït la detenció d'una persona que ha participat a les mobilitzacions dels Comitès de Defensa de la República (CDR) perquè «utilitzen per suposat violència». En declaracions a Onda Cero, Arrimadas ha qualificat aquests comitès de «comandos» i ha dit que es dediquen «a fer atacs en seus, tallar carreteres, cremar mobiliari urbà, enfrontar-se a la policia i amenaçar». La líder de la formació taronja a Catalunya ha assegurat que aquests fets «s'han d'investigar» perquè són «intolerables en democràcia». La diputada ha aprofitat també per criticar que les formacions independentistes «no condemnen la violència» d'aquests comitès que «quan necessiten la violència la fan servir». Arrimadas ha demanat que «no es normalitzi» aquest tipus d'actuacions i per això ha assegurat que li sembla «bé» que s'investiguin els fets, que ha assegurat que membres del seu partit han patit en persona.D'altra banda, i seguint la línia ja expressada pel president del seu partit, la presidenta del grup parlamentari de Cs ha instat a fer una reflexió sobre la cooperació judicial a Europa després de la decisió de la justícia alemanya sobre Carles Puigdemont. Expressant el respecte per la decisió judicial, Arrimadas ha assegurat que aquesta ha entrat a valorar el fons d'una qüestió que fa sis mesos que s'investiga a l'Estat i ha afegit que això no és el que pertoca en el mecanisme d'euroordre. «Molts ciutadans veuen que un fugat de la justícia es pot beneficiar de la possible descoordinació o diferència de criteri judicial», ha manifestat.A més, ha dit que la jutgessa alemanya «sí diu que hi ha violència» però que «no té entitat suficient per fer caure l'ordre constitucional». Arrimadas ha assegurat que més enllà de la decisió final hi ha coses interessants en la resolució judicial alemanya, com que Puigdemont «no és un pres polític».En l'àmbit estatal, ha defensat l'actuació de Cs en el 'cas Cifuentes' assegurant que s'estant comportant de manera «sensata» ja que primer van demanar a la presidenta de la comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, que donés explicacions i més tard van proposar la creació d'una comissió d'investigació per esclarir els fets, i no van demanar la seva dimissió «des del minut u» com PSOE i Podem. Ha afegit però que després que els populars no ho hagin volgut, no descarten cap tipus d'acció.Tot i això, ha defensat que per a Cs la millor opció i la més sensata seria que el PP posés sobre la taula un «candidat net» que fes de «president interí» fins a les properes eleccions. Arrimadas ha esperat que els populars no «deixin caure» el govern de la comunitat madrilenya per «encobrir» Cifuentes.