Arriba a Catalunya un temporal de pluges, vent i fort onatge

Les ratxes podran supera els 125 km/h al Baix Ebre i el Montsia

Actualitzada 10/04/2018 a les 17:40

Un temporal amb intenses pluges, vent i un fort onatge a la costa arribarà a partir d'aquesta nit a Catalunya, on s'esperen precipitacions abundants al litoral i prelitoral demà al matí.Segons l'avís d'episodi de temporal emès avui pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), al Pirineu i Prepirineu les pluges abundants poden incrementar els cabals dels rius de muntanya des d'aquesta mateixa nit, mentre que a partir de la pròxima matinada es poden produir incidències per inundacions a tota la línia de la costa pel fort onatge previst, sobretot a les províncies de Barcelona i Girona.Segons el Meteocat, el temporal pot deixar una acumulació de pluja, des d'aquesta tarda i fins demà al migdia, de més de 20 litres per metre quadrat en pocs minuts i fins a 100 litres per metre quadrat en 24 hores.A més, s'originaran onades de component sud de fins a quatre metres a la costa central de Barcelona i de Girona.Les fortes pluges afectaran les comarques del Pirineu i Prepirineu, principalment al vessant sud, la Selva i el Vallès Oriental, i començarà per les comarques del sud per estendre's després a tot el litoral, prelitoral i comarques de l'interior.Segons les previsions meteorològiques, les comarques del litoral i prelitoral central tenen més probabilitat d'afectació durant la matinada i les del quadrant nord-est demà al matí.Els meteoròlegs esperen que les incidències siguin més probables a primera hora de demà, coincidint amb el període de major probabilitat de tempestes fortes i l'acumulació d'aigua i amb l'activitat i mobilitat d'un dia laborable.Durant la pròxima matinada i fins demà al migdia tot el litoral català es veurà afectat pel fort onatge a causa del vent de component entre sud i sud-est i per tant perpendicular a la costa.Aquesta nit i de matinada les onades podran superar els 2,5 metres (maror) i demà al matí i fins al migdia podran ser superiors als 4 metres (maregassa) al litoral de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva, el Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat.A partir de la tarda de demà, el llindar es tornarà a situar en els 2,5 metres i progressivament l'onatge anirà reduint la seva afectació en la part nord fins a dijous al matí.A més, els xàfecs previstos poden anar acompanyats de tempesta i localment de pedra i fortes ratxes de vent, sobretot al litoral, de manera que Protecció Civil, a més d'activar el pla d'emergències per inundacions Inuncat, també ha posat en prealerta el de vents, Ventcat.El vent se n'anirà estenent al terç est de Catalunya fins demà al migdia i demà a la tarda afectarà a la zona de les Terres de l'Ebre, amb ratxes que poden superar els 72 km/h al litoral i prelitoral, comarques de Girona i Catalunya Central, 90 km/h a la zona del Pirineu i pre-Pirineu i 125 km/h a l'Alt Empordà, el Baix Ebre i el Montsia.