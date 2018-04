El PP es queixa als eurodiputats per l'actuació del «tribunal regional» alemany que contradiu el Suprem espanyol

Esteban González Pons, en una carta, afirma que «cap jutge espanyol s'atreviria a protegir» un alemany que intentés «trencar l'ordre constitucional»

Actualitzada 09/04/2018 a les 17:05

L'eurodiputat del PP espanyol Esteban González Pons ha advertit aquest dilluns en una carta a tot el Parlament Europeu que «cap jutge a Espanya, ni regional ni nacional ni del Tribunal Suprem s'atreviria a donar protecció legal a un partit polític alemany, un moviment o un individu que intentés trencar l'ordre constitucional alemany». En l'escrit, que han rebut tots els parlamentaris i assessors de l'Eurocambra, González Pons ha afegit que «alguna cosa no funciona» a la Unió Europea quan «un tribunal regional pot desestimar en només dos dies el criteri d'un Tribunal Suprem nacional, elaborat durant sis mesos en una investigació detallada i exhaustiva basada en proves legalment demostrables».González Pons, que és vicepresident del grup popular europeu a l'Eurocambra, ha indicat a l'escrit que «Espanya pertany a Europa» i creu en un «projecte comú» pel qual està «disposada a lluitar». «Però aquesta Unió és només possible si podem comptar els uns amb els altres i si podem recolzar-nos mútuament quan ens ataquen», ha afirmat el popular.Segons l'eurodiputat, «la confiança recíproca i genuïna entre estats membres» és clau a la Unió Europea i l'ordre europea de detenció, el mecanisme utilitzat pel Suprem per extradir Carles Puigdemont, hauria de permetre el «retorn de criminals més ràpid i fàcilment». «Si l'ordre d'arrest no funciona, Schengen ens deixa indefensos davant dels criminals. És un dels principals perillós per la Unió Europea», ha afegit.Tot i les crítiques a la decisió de la justícia alemanya, González Pons acaba la carta assegurant que el PP la respecta. «És un cas legal, i són els jutges, els fiscals i els tribunals els que en són responsables, no els polítics. Així que deixem treballar a la justícia», ha dit el popular, que ha reclamat no convertir l'Eurocambra en un «tribunal paral·lel».