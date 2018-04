Artistes de hip hop denuncien «la deriva repressiva de l'Estat» amb el videoclip 'Los borbones son unos ladrones'

La cançó col·lectiva vol «reptar la maquinària judicial» i recull les lletres condemnades als casos Valtonyc, Hasél i La Insurgencia

Actualitzada 09/04/2018 a les 10:56

La Model, escenari del videoclip

Resposta col·lectiva del món del hip hop. 13 artistes consagrats del rap estatal s'han unit per denunciar el que consideren que és una «deriva repressiva de l'Estat» amb la cançó i el videoclip coral Los borbones son unos ladrones, enregistrat a la presó Model de Barcelona. Segons un comunicat de la discogràfica Propaganda pel Fet, el clip, que s'estrena aquest dilluns, recull les lletres condemnades als casos Valtonyc, Hasél i La Insurgencia per «reptar la maquinària judicial mitjançant l'assumpció col·lectiva de les responsabilitats penals». El títol triat per aquesta cançó s'ha extret del tema No al Borbó de Valtonyc, pel qual el raper mallorquí ha estat sentenciat a 3 anys i 6 mesos de presó. Els seus impulsors reivindiquen que el hip hop «és i serà un clam col·lectiu de denúncia i d'empoderament».Aquesta iniciativa va néixer el 20 de febrer arran d'una piulada viral de Pau Llonch, un dels MCs d'At Versaris, i ha aconseguit coordinar i aglutinar una resposta col·lectiva del món del hip hop. De fet, hi han participat artistes de totes disciplines d'aquest corrent musical com cantants de rap, turntablism, graffiters o break-dancers, que donen forma a una proposta de denúncia que se suma a la campanya del col·lectiu #NoCallarem.Entre els 13 artistes que s'han sumat a aquesta cançó denúncia hi ha Frank T, Elphomega, Def Con Dos o Rapsusklei, que prenen partit al costat de bandes joves, consolidades i també emergents com Los Chikos del Maíz, La Raíz, ZOO, Machete en Boca o Tríbade. A més, ha comptat amb la participació de l'estrella de l'underground sud-americà Sara Hebe des d'Argentina.El videoclip que acompanya el llançament de Los borbones son unos ladrones s'ha enregistrat a la presó Model de Barcelona i ha comptat amb la participació de grups com Txarango, Gossos, KOP, Pirat's Sound Sistema, Companyia Elèctrica Dharma i Smoking Souls, entre molts altres que també han volgut alçar la veu contra la censura.Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport de cooperatives del sector musical i cultural del país com Que Soni, Versembrant o Propaganda pel fet!.El beat d'aquesta cançó ha estat creat pels músics Juan Pablo Balcazar (baix), Clara Peya (piano), Antonio Torres Vega (bateria) i Roger Martínez Solé (saxo).La difusió de Los borbones son unos ladrones es fa a través de la pàgina de Facebook i del compte de Twitter de Say It Loud i del canal de vídeos de Propaganda pel fet! a Youtube. A més, està disponible en format videoclip a Youtube i en format àudio en streaming a la plataforma Bandcamp, que inclou l'opció de descàrrega prèvia aportació econòmica voluntària a: https://propagandapelfet.bandcamp.com. Els pròxims dies també estarà disponible en distribució digital comercial a serveis d'streaming i descàrrega com Spotify, AppleMusic i fins a 73 punts més de distribució digital. L'import íntegre de la recaptació d'aquest projecte, a través de totes les vies de distribució endegades i un cop recuperada la inversió avançada en la despesa de fungibles i logística de la producció del projecte, es destinarà directament als diferents grups de suport a les represaliades per rapejar.