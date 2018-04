Més de 5.000 tones d'excrements humans de Nova York arriben a Alabama

Dotzenes de vagons estàn aturats a la ciutat rural de Parrish i l'alcadessa es mostra preocupada per «quan comenci a fer calor»

Actualitzada 06/04/2018 a les 18:55

Dotzenes de vagons de tren amb 5.000 tones d'excrements humans resten aturats des de fa dos mesos a Alabama. Els habitants de la ciutat rural de Parrish, Alabama, amb només 982 habitants, exigeixen a les autoritats que s'emportin els bioresidus per la mala olor que provoquen. L'empresa Big Sky Environmental gestiona aquest tipus de residus biològics en un abocador privat a Adamsville, Alabama, provinents de New York i New Jersey.Al gener d'aquest any els veïns de West Jefferson, ciutat propera a Parrish, van presentar una ordre judicial contra Big Sky Environmental per evitar l'emmagatzematge dels excrements en àrees properes a la ciutat. Aquesta ordre va prosperar, però com que els residus estaven de camí, van ser traslladats a Parrish, on no hi ha lleis per evitar l'emmagatzematge d'aquests residus.La zona on estan aturats els vagons amb els excrements és molt propera a diferents àrees d'esbarjo de Parrish, hi ha un camp de beisbol molt a prop, per aquest motiu l'alcaldessa Heather Hall està gestionant la situació, ja que en declaracions a la BBC, li preocupa «quan comenci a fer calor» perquè l'olor serà insuportable.