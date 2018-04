Investigada per conduir sense carnet i donar positiu quan anava a buscar als seus fills a l'escola

Va donar positiu en la prova d'alcoholèmia duplicant la taxa legalment establerta

Actualitzada 06/04/2018 a les 19:04

La Guàrdia Civil de Lugo investiga a una dona per conduir sense permís des de 2015 per la pèrdua de la totalitat de punts, i per donar positiu en un control d'alcoholèmia quan anava a recollir als seus fills a l'escola.Segons ha informat l'Institut Armat, els fets van succeir quan els agents que es trobaven a la carretera N-VI a l'alçada de Guitiriz van demanar a la investigada la documentació, i van comprovar no tenia permís per manca de punts. A més, en realitzar-li la prova d'alcoholèmia, la conductora va donar positiu duplicant la taxa legalment establerta.Quan els agents van informar a la conductora que el vehicle quedava immobilitzat, aquesta va mostrar una «gran preocupació» perquè anava a buscar als seus fills a la sortida de l'escola, motiu pel qual els agents «van facilitar-li tots els mitjans possibles per esmenar aquesta circumstància», concreten les mateixes fonts.Les diligències instruïdes en relació a aquests fets per un delicte contra la seguretat viària han estat lliurades al jutjat d'Instrucció de guàrdia de Lugo.