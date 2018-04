Detingut per agredir a la seva parella embarassada mentre duia un nadó en braços

La víctima va dir que mai l'havia agredit, tanmateix, els policies la van escoltar parlant per telèfon amb familiars dient «m'ha tornat a pegar»

Agents de la Policia Municipal de Madrid han detingut a un home de 40 anys al barri Latina per agredir a la seva parella embarassada, mentre duia en braços a un nadó de cinc mesos, fill de tots dos. Els fets van ocórrer al voltant les 21 hores del passat 30 de març al domicili del barri de Campamento de Latina on viuen des de fa dos anys amb el seu fill, de 5 mesos, una filla d'ella de 10 anys i una altra filla d'ell major d'edat.Tot va començar amb una «forta» discussió entre la parella perquè el presumpte agressor li va recriminar al fill de la dona un «comportament de males formes». Després, l'home va abandonar el domicili «precipitadament» emportant-se a la seva filla gran. Al cap d'una estona, el detingut va tornar «molt alterat» i es va iniciar una nova discussió «molt acalorada» amb la víctima. En un moment donat, l'home va agafar al nadó en braços i va començar a agredir a la seva parella a cops i li va donar una forta empenta. Després va deixar anar a la nena i va abandonar el domicili corrents.La dona va alertar al 112 denunciant que havia estat agredida per la seva parella. Els agents van sol·licitar l'assistència de Samur, que va comprovar que la víctima presentava una inflamació a la galta dreta, i una petita erosió. La víctima va dir als agents que mai l'havia agredit, tanmateix, els policies la van escoltar parlant per telèfon amb els seus familiars dient frases com «m'ha tornat a pegar».Quan els agents van recaptar la informació, la patrulla policial es va organitzar per buscar al presumpte agressor per la zona propera al domicili. El van localitzar minuts després i el van detenir. L'agressor va negar els fets però va reconèixer la discussió. Després, va ser traslladat a dependències de la Policia Nacional.Un parent proper a la víctima es va fer càrrec dels dos nens, mentre la víctima va ser traslladada a un Centre d'Atenció Sanitària per realitzar-li una nova valoració mèdica.