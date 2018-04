Els vehicles que circulaven per la via es van veure sorpresos per l'escampall que van provocar les llavors que transportava

Redacció

Actualitzada 06/04/2018 a les 17:22





El vehicle circulava a una velocitat superior a la permesa amb la càrrega elevada, fet que va provocar l'impacte amb el pont i que els vehicles que circulaven per la via es van veure sorpresos per l'escampall que van provocar les llavors que transportava. El passat dimecres 4 d'abril un camió va protagonitzar una espectacular col·lisió contra un pont mentre circulava per la carretera de Brien Boulevard, al costat de Repentigny, a l'est de Montreal, Canadà.