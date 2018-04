L'alcalde de Coripe demana perdó als pares de Gabriel i diu que creia que el «cremat» seria Puigdemont

Antonio Pérez ha assegurat que «va poder haver-hi insults però no va haver-hi racisme»

Actualitzada 06/04/2018 a les 16:59

L'alcalde de Coripe, Sevilla, on el passat Diumenge de Resurrecció es va cremar una figura que representava a l'assassina confessa del nen Gabriel Cruz, ha demanat perdó als pares del petit per «l'aldarull que s'ha creat» i ha assegurat que al seu poble no són «racistes».Antonio Pérez ha defensat la tradició de la Quema de Judas, en la que cada Diumenge de Resurrecció es crema una figura que representa a algú conegut per haver realitzat alguna mala acció, i que es manté en secret, després de ser escollit per les famílies dels alumnes de segon d'ESO de l'escola del poble per sufragar, amb les activitats paral·leles de la jornada, part del viatge de fi de curs.L'alcalde, que ha reconegut que creia que aquest any el «cremat» seria Puigdemont, ha demanat perdó als pares de Gabriel, que aquest dijous han emès un comunicat en el qual mostren la seva «frustració, tristesa i pesar» per l'ocorregut a Coripe.«No pensàvem que es formaria aquest aldarull», ha dit l'alcalde de Coripe, que ha recordat que el poble té uns 1.300 habitants, i que diumenge hi havia moltes més persones a la plaça. Ha admès que «va poder haver-hi insults, ni se sap per part de qui, però cal entendre la idiosincràsia d'un poble i d'una tradició, en la qual no hi ha maldat, va poder haver-hi insults però no va haver-hi racisme». El Movimiento contra la Intolerancia ha denunciat davant la Fiscalia de Delictes d'Odi que durant la festa de la Quema de Judas van proferir «vexacions racistes i violentes» contra un ninot que representava a Ana Julia Quezada.En el comunicat emès per Patricia Ramírez i Ángel Cruz, els pares de Gabriel, assenyalen que «ens ha costat un esforç enorme llegir la notícia al diari i per descomptat no hem tingut forces suficients per veure els vídeos penjats a internet, sorpresos a la vegada que tants milers de persones poguessin veure semblant mostra de ràbia i indignació».