Condemnats per deixar morir de gana al seu fill de 3 anys

Actualitzada 06/04/2018 a les 18:12

L'Audiència Provincial de Las Palmas va emetre el passat dijous la sentència, d'acord amb el veredicte del jurat, per la qual es condemna a Yurena S.A. i Isidro Yeray S.R a quatre anys de presó per deixar morir al seu fill de 3 anys. La Fiscalia havia sol·licitat, en un primer moment, una condemna de 15 anys però després d'escoltar el veredicte en el qual el jurat va considerar que la mort del nen va ser fruit d'una imprudència, per la qual cosa la va rebaixar la condemna fins als quatre anys de presó.Yurena S.A. i Isidro Yeray S.R van ser acusats de deixar morir d'inanició i desatenció al seu fill el mes de febrer de 2013. Ara, han estat condemnats com a autors d'un delicte d'homicidi imprudent, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC).Els dos metges forenses que van practicar l'autòpsia del menor van afirmar que el nen estaria viu si hagués rebut les cures i l'atenció mèdica adequada. Durant el judici van exposar que «aquest nen no va anar mai al pediatre», ja que no tenia historial mèdic, i van assegurar que la seva malaltia es podria haver guarit amb un antibiòtic, i que els pares van desatendre al menor malgrat l'«obvietat» dels seus símptomes: febre, tos i dificultat respiratòria.La resolució judicial declara provat que els pares del menor «van deixar que la salut del seu fill s'anés deteriorant sense ser conscients dels perills que això implicava» fins que finalment el petit va morir de desnutrició i infeccions provocades per la falta de cures.