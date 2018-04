Un traficant amb 90 quilos d'haixix protagonitza una persecució a gran velocitat per l'AP-7

S'ha estampat contra un semàfor i un senyal de trànsit, i ha emprès la fugida corrent

Actualitzada 05/04/2018 a les 18:03

Persecució a gran velocitat d'un narcotraficant per l'AP-7 i l'N-II des de la Jonquera fins a Girona. La Gendarmerie ja perseguia el suposat delinqüent, que anava sol al cotxe, des de territori francès. Un cop a Catalunya, i després de rebre l'avís cap a dos quarts de tres de la matinada, diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra s'han afegit a la persecució, que ha durat diversos quilòmetres.El traficant ha conduït a gran velocitat, de forma temerària i posant en perill la seguretat del trànsit. En veure's perseguit per la policia, el conductor ha abandonat l'autopista a la sortida 4, a l'alçada de Figueres. Ho ha fet trencant la barrera del peatge. Aleshores, ha enllaçat amb la carretera N-II i ha continuat la fugida fins a Girona.A la ciutat, la Policia Municipal de Girona s'ha sumat a la persecució. Quan el conductor ha arribat a la frontissa del Güell, a l'alçada del Pont del Dimoni, s'ha estampat contra un semàfor i un senyal de trànsit. El cotxe ha quedat totalment inutilitzat i el sospitós ha emprès la fugida corrent.Una patrulla de la Policia Municipal ha aconseguit interceptar-lo i detenir-lo cap a les tres de la matinada. L'arrestat és de nacionalitat francesa i no consten antecedents. Li atribueixen un delicte contra la salut pública i contra la seguretat del trànsit per conducció temerària.Al maleter del cotxe els agents han localitzat tres farcells amb 30 quilos de haixix cadascun. Els Mossos d'Esquadra, que han assumit la investigació, estan fent gestions amb la policia francesa per tancar l'atestat.