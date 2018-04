La policia de Munic assegura que té constància de les amenaces de Jiménez Losantos

El cos ho comunica a través del Twitter i agraeix la informació que li han fet arribar múltiples usuaris sobre els comentaris del periodista en relació a Baviera

Actualitzada 06/04/2018 a les 18:37

"En Baleares hay como 200.000 alemanes de rehenes. ¿En Baviera? Bueno, en Baviera pueden empezar a estallar cervecerías".



Correcto. pic.twitter.com/GwQjebNaX2 — Héctor Juanatey (@hectorjuanatey) 6 d’abril de 2018

La policia de Munic ha confirmat aquest divendres que té constància de les amenaces de Jiménez Losantos, que ha reaccionat a la llibertat de Carles Puigdemont a esRadio afirmant que «a Baviera [bundesland del qual és capital Munic] poden explotar cerveseries». «A les Balears hi ha uns 200.000 alemanys d'ostatges. A Espanya no els ho perdonarem», ha arribat a dir el periodista en relació a la decisió de la justícia alemanya. A través del compte de Twitter oficial, la policia de Munic ha agraït als usuaris que li hagin fet arribar l'àudio de Losantos. En la seva anàlisi matinal, el comunicador ha titllat de «racista» la decisió judicial alemanya i ha criticat que «Baviera no pot separar-se però [a parer seu segons el jutge d'Schleswig] d'Espanya pot fer-ho qui vulgui».