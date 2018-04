Els Mossos detenen un home per la mort de la seva sogra

La víctima hauria mort per ferides d'arma blanca i ha estat localitzada a l'interior d'una perfumeria

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un home com a presumpte autor de la mort de la seva sogra a Sabadell. Segons fonts policials, els fets s'han produït al voltant de dos quarts de dotze del migdia a la botiga de venda de perfums Saqqara, ubicada al carrer Gràcia de la capital del Vallès Occidental, quan l'home, de 43 anys, ha matat la seva sogra, de 72 anys.La policia ha detingut el suposat autor dels fets davant mateix de l'establiment i se l'han endut emmanillat. La víctima hauria mort per ferides d'arma blanca i ha estat localitzada a l'interior del local. L'home és el propietari d'aquest establiment, que havia obert portes feia un any en aquest punt de la localitat. Els botiguers de la zona han assegurat que no havien sentit ni vist res estrany entre l'agressor i la víctima. Els serveis judicials han dut a terme l'aixecament del cadàver de la dona i els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.El presumpte homicida havia obert la botiga del carrer Gràcia de Sabadell feia prop d'un any. Segons ha explicat Cristian Aymerich, un amic de la família, el detingut tenia un negoci similar a la Ronda Zamenof del municipi, i va decidir traslladar-lo al centre de Sabadell després de tenir algunes diferències amb els seus sogres. Es dona la circumstancia que la víctima era la propietària de la coneguda rellotgeria Andros, que també es troba a la ronda Zamenof de la població. «Estaven pràcticament un davant de l'altre i suposo que va preferir venir a aquets local perquè està més ben ubicat i es troba en una zona de pas», afirma.Amb tot, Aymerich assegura que mai hagués pensat que l'arrestat pogués actuar d'aquesta forma. «Havien tingut algunes discrepàncies per temes econòmics però tenien una relació normal com qualsevol sogra i el seu gendre, mai hagués pogut imaginar que es produiria un fet com aquest», comenta. L'amic de la família remarca que no sospitava res i que havia quedat amb ells per fer una calçotada aquest mes d'abril. En aquest sentit explica que la víctima vivia a Castellar del Vallès i que el detingut i la seva muller residien a Sabadell.Per la seva banda, l'Anna, la propietària de la perruqueria que hi ha a tocar de l'establiment on s'ha produït el tràgic succés també ha explicat que la notícia l'ha sobtat molt. «Nosaltres teníem una relació cordial amb ell, ens saludàvem i havíem anat a comprar alguna cosa», assegura. Alhora indica que quan ha vist arribar la policia ha pensat que el presumpte autor dels fets havia patit un robatori. «Després hem vist que se l'enduien emmanillat i ens hem quedat amb la boca oberta», ha revelat.L'Ajuntament de Sabadell ha convocat un minut de silenci demà al punt del migdia i l'Ajuntament de Castellar un altre a les onze del matí.