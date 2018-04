El rector de la URJC nega que ordenés reconstruir l'acta de Cifuentes

Javier Ramos anuncia que ja s'ha traslladat la documentació a la Fiscalia davant de possibles indicis de falsedat de document públic

Actualitzada 06/04/2018 a les 15:02

El rector de la Universitat Juan Carlos I, Javier Ramos, ha negat aquest divendres al migdia que demanés «interferir, modificar o manipular» l'acta del treball final de màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, i ha assegurat que «no consta» que la dirigent popular madrilenya presentés la memòria del treball del final del curs ni s'ha pogut confirmar que la seva defensa s'arribés a produir. D'aquesta manera, Ramos ha desmentit les afirmacions del director del màster, Enrique Álvarez Conde, que aquest matí en declaracions a Onda Cero ha assegurat que el rector li va demanar reconstruir el document perquè aquest ja no existia un cop transcorreguts dos anys, d'acord amb la llei, segons ha dit.Ramos ha anunciat que aquest matí s'ha presentat la documentació a la Fiscalia de Móstoles en detectar indicis de falsedat de document públic i que podria emprendre accions legals contra Álvarez Conde.Ramos ha defensat que des que es va destapar la polèmica la universitat ha dut a terme una actuació «rigorosa, eficient i immediata per aclarir la situació de la manera més ràpida i eficaç» i ha assenyalat que, un cop iniciada la investigació interna i després de detectar indicis de delicte per falsedat de document públic, ha traslladat la informació disponible a la Fiscalia de Móstoles.El rector ha indicat que la universitat «no dubtarà en prendre les mesures necessàries per eradicar qualsevol pràctica irregular i il·legal» que detectin i ha demanat disculpes públiques per la seva intervenció en la roda de premsa del passat 21 de març, hores després que es destapés la polèmica. «Em puc haver equivocat i confiar en excés en persones que no ho mereixien en la meva anterior compareixença. Mai no he actuat de forma il·legal i no permetré que ningú embruti el meu nom i el de la pròpia universitat», ha reiterat.