El director del màster de Cifuentes admet que es va reconstruir l'acta de l'examen

Enrique Álvarez Conde explica que la normativa exigeix la destrucció dels documents dos anys després

Actualitzada 06/04/2018 a les 10:54

El director del màster de Cristina Cifuentes, Enrique Álvarez Conde, ha admès que es va reconstruir l'acta de l'examen perquè al cap de dos anys la normativa exigeix que es destrueixin tots els documents. En una entrevista a Onda Cero, ha explicat que es va reunir amb el director de la Universitat Juan Carlos I i que li va demanar algun document acreditatiu que justifiqués que la presidenta d ela Comunitat de Madrid havia cursat l'examen i que davant la negativa sobre la seva existència va ordenar que «s'havia de reconstruir». «En aquest sentit, reconec la meva culpa perquè li vaig fer cas pel meu caràcter institucional. Vaig intentar reconstruir una hipotètica acta que se li va enviar al rector a la tarda», ha detallat.Enrique Álvarez Conde també ha comentat que li van demanar que se li enviés el document via Gmail i no pel correu corporatiu i ha apuntat que és «estrany» que Cifuentes tingués l'acta «sense sol·licitar-ho ella sense temps ni forma». D'altra banda, ha suggerit que la còpia original hauria d'estar en mans dels serveis administratius de la universitat.Sobre el treball de final del màster, el director ha assenyalat que el va corregir a mesura que Cifuentes l'anava fent i que constava d'unes 50 o 60 pàgines, però que no va tenir la versió definitiva. Segons ha assegurat, només va tenir una reunió amb Cifuentes quan ja estava matriculada i per pactar el «possible treball d'investigació». «Vam concertar allà el tema, les altres correccions les he fet no per correu electrònic sinó a través d'un altre mitjà que no recordo», ha afegit.D'altra banda, Álvarez Conde també ha comentat que el tribunal va existir, que el 2 de juliol era una data pactada anteriorment i que ho acorda, com a director del màster, amb cada alumne tenint en compte que també treballen.