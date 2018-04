Dos universitaris acusats de modificar les seves notes accedint al sistema informàtic

Interceptaven el missatge d'avís de canvi de nota que el sistema enviava al docent, evitant que aquest se n'adonés

Actualitzada 05/04/2018 a les 18:18

Agents de la policia han detingut a València dos joves de 20 anys acusats d'haver accedit al sistema informàtic i apropiar-se de les claus d'uns 40 professors per canviar les seves notes a la universitat. Tots dos estan acusats dels delictes d'accés il·lícit a dades i programes informàtics, danys informàtics, descobriment i revelació de secrets, usurpació d'estat civil i falsedat de document públic. Segons que ha informat la policia, els agents han intervingut un dispositiu maquinari espia tipus 'keylogger', trobat en un dels ordinadors de la Universitat de València i que va ser l'inici de les investigacions. Aquest programari és capaç d'interceptar i guardar les pulsacions realitzades en el teclat d'un equip informàtic sense que l'usuari ho detecti.Durant les investigacions els agents van descobrir que els sospitosos suposadament van utilitzar aquest sistema per apropiar-se de les claus d'uns 40 professors, a través de les quals van accedir als seus comptes personals de la intranet de la universitat i als seus correus electrònics des d'una sèrie d'adreces IP relacionades amb la xarxa TOR, una xarxa de comunicacions distribuïda per sobre de la capa d'internet de manera que mai es revelen les dades dels usuaris que la utilitzen, mantenint-se així com una xarxa privada i anònima.La policia relata que va descobrir que les qualificacions de molts exàmens i treballs suspesos en un primer moment, posteriorment apareixien com a aprovats amb una bona nota en les actes, per a això presumptament interceptaven el missatge d'avís de canvi de nota que el sistema informàtic enviava al docent, evitant que sense que aquest se n'adonés. Les qualificacions finals eren publicades en les actes oficials sense que ningú s'adonés del frau.Com a conseqüència de les investigacions els agents van descobrir la identitat dels sospitosos que van ser detinguts com a presumptes autors dels delictes d'accés il·lícit a dades i programes informàtics, danys informàtics, descobriment i revelació de secrets, usurpació d'estat civil i falsedat de document públic.Les investigacions continuen per determinar si els sospitosos també haurien tingut accés a proves escrites amb anterioritat a la realització de les mateixes.Els detinguts, sense antecedents policials, després de ser escoltats en declaració han estat posats en llibertat, no sense abans ser advertits de l'obligació de comparèixer davant l'autoritat judicial quan siguin requerits per a això.