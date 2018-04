Cifuentes: «No dimitiré perquè ni he comès cap irregularitat ni he mentit»

Trasllada la pressió a la universitat i assegura que és víctima d’un «setge mediàtic»

Actualitzada 06/04/2018 a les 16:36

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha insistit aquest divendres a defensar la seva «innocència» en el cas del màster de la Universidad Rey Juan Carlos que hauria obtingut de manera irregular i ha avançat que «no dimitirà» perquè «ni he comès cap irregularitat ni he mentit». En una compareixença (la tercera en tres dies) abans de l’inici de la Convenció del PP, ha traslladat la responsabilitat a la universitat, que és qui «ha d’aclarir» que ha passat. S’ha presentat com una persona «perjudicada» sotmesa a un «setge mediàtic» i «a una situació personal d’una duresa extrema». «Si hi ha una persona interessada que s’arribi fins el final soc jo».Segons Cifuentes, totes les novetats que s’han conegut sobre el cas «corresponen a l’àmbit intern de la universitat» i a «formalitats administratives», i per tant «és la pròpia universitat qui ho ha d’aclarir».En aquest sentit ha insistit que ella «es va matricular, va pagar la matrícula, va aprovar i va presentar el treball de final de màster», un fet «acreditat en un document oficial que vaig demanar a la Universidad Rey Juan Carlos». «No dimitiré per la senzilla raó que jo ni he comès cap irregularitat ni he mentit», ha dit.Per això ha mostrat el seu «suport absolut» a la decisió de la universitat de dur el cas als tribunals perquè aquests «determinin les responsabilitats que s’hagin de determinar».També ha afirmat que ella va presentar el treball final de màster davant un tribunal, tot i que no ha concretat més enllà del fet que «hi havia tres persones» perquè d’aquella presentació «en fa més de sis anys».La negativa de Cifuentes a dimitir manté viva una polèmica que ja dura 16 dies i que marca la Convenció del PP, el conclau més important entre congressos al que participen tota la cúpula popular i del govern espanyol.Cifuentes no ha volgut rebatre les últimes revelacions del director del màster que va obtenir, Enrique Álvarez Conde, que ha admès aquest divendres que es va reconstruir l’acta de l’exàmen, i del rector de la Universidad Rey Juan Carlos I, Javier Ramos, que ha admès que no consta que la presidenta de la Comunitat de Madrid presentés la memòria del treball ni que el defensés en un tribunal.La polèmica va esclatar fa 16 dies quan Eldiario.es va publicar que Cifuentes hauria obtingut el màster amb notes falsificades i que una funcionària d’una altre campus va entrar al sistema per canviar dos «no presentat» per «notable». La polèmica fins i tot va afectar el rector de la Rey Juan Carlos, que va defensar la versió de la presidenta de la Comunitat de Madrid i va atribuir els «no presentat» a un «error de transcripció».La presidenta de la Comunitat de Madrid va defensar la seva innocència aquest dimecres davant l’Assemblea de Madrid, on va assegurat que «el títol de màster és perfectament real i legal»: «És un títol oficial i ni el meu currículum ni les meves qualificacions han estat falsejades ni falsificades».Les seves explicacions no van convèncer el PSOE, que va presentar aquest dijous una moció de censura, i tampoc Ciutadans, el seu soci, malgrat que el partit d’Albert Rivera no s’havia sumat encara a aquesta iniciativa.Després altres informacions han posat al descobert que Cifuentes es va matricular al màster tres mesos després que es tanqués la inscripció i que altres alumnes no la van veure mai ni a les classes ni als exàmens. La última informació, la que ha publicat aquest dimecres Elconfidencial.com ha posat al descobert que l’acta que Cifuentes va exhibir per demostrar que havia cursat el màster no només havia estat fabricat el 21 de març, hores després que esclatés l’escàndol, sinó que dues de les tres signatures que conté son falses.La presidenta de la Comunitat de Madrid –que no ha mostrat el treball final de màster com a prova- ha assegurat fins ara que les informacions sobre la falsedat del seu màster són «injúries» i formen part d’una «operació política contra la meva persona». Ha acusat el PSOE de provar de «guanyar a les xarxes el que no ha guanyat a les urnes» i ha advertit que «fracassaran en aquest bord intent de desestabilització institucional».