Carles Puigdemont surt de la presó de Neumünster

El president destituït abandona el recinte penitenciari on ha estat sota custòdia judicial durant 12 nits

Actualitzada 06/04/2018 a les 14:47

El president destituït Carles Puigdemont ja és fora de la presó. El líder de JxCat ha sortit aquest divendres al migdia, després que les autoritats penitenciaries hagin certificat el pagament de la fiança de 75.000 euros imposada pel jutge. Puigdemont ha abandonat el recinte penitenciari de Neumünster després de passar-hi gairebé dues setmanes.Carles Puigdemont ha assegurat immediatament després de sortir de la presó que és «una vergonya per Europa que hi hagi presos polítics». El líder de JxCat ha reclamat «l'alliberament immediat» dels polítics empresonats a Madrid i ha dit que «l'hora del diàleg ha arribat». «Reclamem aquest diàleg des dels darrers anys i només hem rebut una resposta violenta i repressiva. Ara que veiem el fracàs d'aquesta resposta, és l'hora de fer política», ha dit Puigdemont. Segons ell, l'Estat espanyol no té «excuses per no començar un diàleg polític amb els líders polítics catalans per trobar una solució política». Puigdemont ha defensat que Catalunya «no és un afer intern» de l'Estat espanyol, sinó que afecta tota la Unió Europea i els ciutadans europeus «preocupats» per tot el que està passant. El líder de JxCat també ha agraït, en alemany i en anglès, les mostres de suport rebudes des d'arreu del món i, especialment, el tracte dels funcionaris de la presó de Neumünster i dels propis presos, que ha dit que l'han ajudat a «adaptar-se a la situació».«Sempre he confiant en una democràcia europea basada en la voluntat de la gent, la separació de poders, la pau i els drets humans», ha dit Puigdemont, que ha advertit que «aquest tipus de democràcia està en risc a Espanya».El líder de JxCat ha dit que la seva causa «no és només pel dret a l'autodeterminació» sinó una «qüestió de democràcia». Segons Puigdemont, Catalunya «no és un afer intern» i hi ha «ciutadans preocupats pel risc d'una onada de democràcia de baixa democràcia arreu de la UE que prengui el poder als ciutadans».Puigdemont ha sortit de la presó de Neumünster poc abans de les dues del migdia i ha fet una breu compareixença als mitjans amb un agraïment en alemany i un discurs en anglès. El líder de JxCat ha passat 12 nits a la presó, després que fos detingut el 25 de març mentre anava en cotxe cap a Bèlgica.El president destituït va ser detingut a Alemanya el 25 de març, mentre viatjava en cotxe direcció a Bèlgica, on volia posar-se a disposició de la justícia belga. El jutge de Schleswig-Holstein va decidir dijous al vespre decretar la llibertat sota fiança i va rebutjar l'extradició per rebel·lió. Ara, haurà de decidir si procedeix amb la petició d'extradició per malversació de fons.