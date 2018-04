La cançó s'ha convertit en un èxit internacional i ha aconseguit el Disc d'Or Digital i un disc de platí

Una de les cançons del moment, Lo Malo, ja té el seu videoclip oficial. Les populars concursants d'Operación Triunfo 2017 Aitana i Ana Guerra, conegudes com Aitana War, estrenen avui divendres l'audiovisual de la cançó que van defensar en conjunt com a candidata per representar Espanya al festival d'Eurovisió. Tot i que el tema es va quedar a les portes de ser l'escollida quedant per darrera de Tu canción -que interpretaran Amaia i Alfred el proper 12 de juny a Lisboa-, la cançó s'ha convertit en un autèntic èxit internacional.Els fans del tàndem musical sorgit del concurs Operación triunfo 2017 Aitana i Ana Guerra estan d'enhorabona. Després de diversos dies de feina d'enregistrament i muntatge, el videoclip oficial de Lo Malo veu la llum. Les autèntiques protagonistes de l'audiovisual són les intèrprets, Aitana War, que es poden veure tant amb vestits d'època com amb un look més modern, sexy i actual tot posant en escena una sensual coreografia envoltades de ballarins.La cançó, composada per la jove artista Brisa Fenoy, ha batut tots els records, ja que s'ha convertit en un autèntic èxit internacional. En aquest sentit, pel que fa a les plataformes de música en streaming, Lo Malo es va colocar com a número 1 directe d'Spotify a Espanya i Viral Espanya, Top 6 Mundial Spotify o número 1 a iTunes. El tema també ha aconseguit el Disc d'Or Digital i un disc de platí.