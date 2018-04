Una nena de 6 anys en estat greu després de rebre una descàrrega elèctrica en una atracció

La menor es va electrocutar per causes que es desconeixen quan muntava en una atracció individual que funciona amb monedes

Una nena de sis anys es troba en estat greu després de patir una descàrrega elèctrica en una atracció mecànica infantil situada en un centre comercial de Gran Canària. L'atracció és del tipus individual que funciona amb monedes.Els fets han ocorregut al centre comercial Playa del Inglés, al sud de l'illa, ha informat el Centro Coordinador de Emergencias i Seguridad 112. La menor es va electrocutar per causes que es desconeixen quan muntava en una atracció infantil individual al voltant de les 15 hores d'aquest dimarts, han indicat les fonts. La nena ha estat traslladada en estat greu en ambulància medicalitzada a l'Hospital Universitario Materno Infantil, on es troba hospitalitzada.