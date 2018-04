Una monja perduda per la muntanya és rescatada gràcies a Whatsapp

Els agents van localitzar a la germana Marisa després que ella els enviés la seva ubicació

Agents de la Guàrdia Civil de Sagunt han rescatat a una monja de 76 anys que es va perdre en una zona de muntanya de difícil accés situada a prop del Monasterio del Santo Espíritu, a Gilet. Els agents van localitzar a la religiosa gràcies a Whatsapp, a través de l'aplicació els va enviar la seva ubicació. El rescat es va produir el passat Divendres Sant a partir de dos quarts de set de la tarda. La germana Marisa es va perdre després de desviar-se del camí, sense poder tornar a l'inici de la ruta per la qual passejava.Quan els agents van arribar a les proximitats del paratge, i després de recórrer diversos camins i enviar-li diverses captures de pantalla pel mòbil, ella els va enviar la seva ubicació per Whatsapp. Els agents la van trobar tres hores més tard, a les 21.15 hores. La dona estava estirada a terra, cap per avall, amb poques forces, a causa d'una caiguda per l'abrupte del terreny i per la poca llum que hi havia en aquell moment.Va ser traslladada al centre mèdic per realitzar-li un reconeixement. Marisa es trobava en bones condicions físiques, a excepció d'un vessament a l'ull esquerre produït per la caiguda.