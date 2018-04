Troben el cos del noi desaparegut que va salpar de Salou en un veler a la Cala Sant Vicenç

César Cedernaz, de 37 anys i nacionalitat argentina, va salpar la matinada de divendres

La Guàrdia Civil ha trobat avui en Cala Sant Vicenç, a Pollença, el cadàver de l'home desaparegut quan navegava de Salou a Eivissa, segons ha avançat el Diario de Mallorca. El cos ha estat localitzat per la Guàrdia Civila la zona de les restes enfonsades de la seva embarcació. Està previst que demà es practiqui l'autòpsia per determinar les causes de la defunció.L’únic ocupant de la nau César Cedernaz, de 37 anys i nacionalitat argentina, va salpar la matinada de divendres i va manifestar en la seva darrera comunicació per telèfon, pels volts de les onze de la nit, que es trobava a prop de l’illa de Mallorca i que hi havia un fort temporal. La víctima feia poc que havia comprat el veler i s'havia tret recentment la titulació per navegar.L'embarcació va quedar a la deriva per una avaria en el motor i les veles es van trencar pels forts vents. Des del dimarts, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil, en col·laboració amb l’Exèrcit de l’Aire, van desplegar un ampli dispositiu de recerca a la zona.