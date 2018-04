Pinten una bandera espanyola sobre uns gravats rupestres de Fuerteventura

En els últims mesos l'illa ha patit «greus atacs al seu patrimoni històric i arqueològic»

Part dels gravats rupestres prehispànics de la muntanya d'Enmedio, o de Jaifa, situada a Port del Rosario, Fuerteventura, han aparegut coberts per una bandera espanyola pintada sobre la roca, segons ha denunciat la Coordinadora Muntanya de Tindaya. En un comunicat, aquesta organització ecologista recorda que aquests gravats rupestres són de variada tipologia i estan catalogats com bé d'interès cultural (BIC).Tanmateix, denuncia que aquest BIC, igual que la majoria de les estacions de gravats rupestres de l'illa, segueix sense tenir delimitat el seu àmbit de protecció, tot i que han sol·licitat «en repetides ocasions» al Cabildo de Fuerteventura que procedeixi «a complir el dictaminat per la Llei de Patrimoni de Canàries».Aquesta organització lamenta que en els últims mesos Fuerteventura hagi patit «greus atacs al seu patrimoni històric i arqueològic», que han afectat, entre altres llocs, el denominat Sol de Tejate, a la Montaña de Tindaya o a l'estació de gravats Los Risquetes.Aquest col·lectiu ecologista assumeix que resulta impossible garantir «la protecció absoluta» de les nombroses estacions de gravats i jaciments arqueològics de l'illa enfront de les accions de«persones inconscients o desaprensives». Malgrat això, opina que «el desistiment de funcions de la qual fa gala el Cabildo està facilitant en gran manera aquesta lamentable situació».El conseller de Patrimoni Històric del Cabildo, Juan Jiménez, ha condemnat en unes declaracions difoses als mitjans qualsevol atemptat d'aquest tipus i ha subratllat que cal evitar aquests episodis d'espoli o agressió, que, en alguns casos, resulten «irreversibles» i, en «el millor dels casos, quan hi ha dany localitzat, com aquest, es pot sotmetre a treballs de restauració i recuperació».El responsable de Patrimoni Històric ha insistit que «cal seguir millorant la consciència cívica i el respecte al patrimoni arqueològic, de manera que les properes generacions cuidin i abracin la nostra cultura aborigen perquè pervisqui».