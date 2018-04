Es tractaria d'una organització delictiva que hauria comès fins a una setantena de robatoris violents en habitatges

Actualitzada 05/04/2018 a les 19:03

La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han dut a terme aquest dijous una operació conjunta a Lleida i Reus que ha acabat amb la detenció d'almenys tres persones relaciones amb delictes contra el patrimoni. Se les acusa de pertinença a grup criminal i robatori amb força en habitatges. Durant tot el matí, s'han escorcollat almenys quatre pisos i comissat material tot i que no han transcendit més detalls perquè la investigació segueix oberta i el jutge de Montsó encarregat de la investigació n'ha ordenat secret de sumari.Segons ha pogut saber l'ACN, però, es tractaria d'una organització delictiva amb connexions internacionals que hauria comès fins a una setantena de robatoris violents en habitatges. D'entre els escorcolls, la Guàrdia Civil ha entrat al número 26 del carrer O'Donnell de Reus i a tres pisos de Lleida, un d'ells situat al número 7 de l'avinguda València. En aquesta entrada hi han participat una vintena d'agents de la Guàrdia Civil que hi han accedit cap a les sis del matí i, després de més de sis hores, n'han sortit amb tres homes detinguts, un de nacionalitat espanyola i dos d'albanesa. També s'han endut diverses caixes i bosses amb proves.L'operació ha aixecat una gran expectació al barri de Cappont de Lleida ja que fins al lloc s'hi han desplaçat quatre vehicles de la Guàrdia Civil (dos furgonetes, un furgó i un tot terreny) i dos vehicles dels Mossos d'Esquadra, que s'han endut els tres detinguts. Està previst que en les pròximes hores els traslladin a Montsó, on passaran a disposició judicial.