'Llluita', el nou treball d'Inèrcia

Actualitzada 04/04/2018 a les 20:01

El grup valencià Inèrcia acaba de presentar el seu tercer treball discogràfic, un EP que han titulat Lluita, i que és un pas més que definitiu cap a la seva maduresa sonora.Lluita inclou cinc cançons que giren al voltant d’un concepte universal, però també personal, de la batalla contra els mecanismes que ens fan infeliços. «Arribar a la conclusió que aquest havia de ser el títol del nou disc va ser una cosa natural, perquè en tenir les cançons vam veure que totes giraven al voltant d’aquest concepte», explica Aitor Estan, veu i guitarra del grup.El primer single de presentació d’aquest nou treball ha estat Mans, una cançó que crida a la lluita i a deixar enrere les inseguretats i les pors. El va seguir Màgia, on s’exhorta a buscar la llibertat i la felicitat a dins d’un mateix. Per Aitor Estan, que també escriu les lletres, aquesta doble tria respon a la voluntat de mostrar els nous camins musicals que ha emprès la banda: «les vam escollir perquè mostren les dues cares d’Inèrcia. Mans és més dura, més contundent, i alhora una evolució més subtil respecte al que fèiem abans. Màgia, per la seva banda, mostra un canvi més radical, la incorporació de nous recursos. Totes dues juntes mostren aquest contrast».Inèrcia va publicar el seu primer treball, No és cap simulacre, l’any 2012. El 2015 va arribar Mésdemil, un disc que els va portar de gira durant dos anys, un temps durant el qual la banda va madurar, tant en el vessant personal com en el musical, i que els va servir per obrir nous camins sonors. «Vam escoltar molta música nova, i un dels recursos que més ens va agradar va ser la incorporació d’elements electrònics», admet Estan. El guitarrista assegura que aquest treball ha resultat més «light», en el sentit que s’hi han incorporat guitarres acústiques, s’han baixat els tempos i hi ha menys distorsió. Tot plegat, sense perdre l’essència punk-rock del grup.Lluita ha estat editat en format EP, i consta de cinc cançons. «Vivim un moment en què tot va molt ràpid, i la música es consumeix de manera tan frenètica que treure un disc amb deu o dotze cançons ens semblava massa llarg per ser digerit. Pensem que un disc amb cinc cançons és la manera més directa d’arribar a la gent», apunta el guitarrista.A més del propi Estan, Inèrcia són Patri Montava (bateria), Pau Tudela (guitarra) i Saül Sempere (baix). En aquest treball han comptat amb la col·laboració de Marcos Torre (Mafalda) i de Martín Arnau i Ibrah Pedernera en la base electrònica de Màgia.El disc es pot descarregar de manera gratuïta a través de la pàgina web de la formació ( www.inerciapv.com ), i el pròxim concert de la banda serà el 12 d’abril a la Sala Wah Wah de València. La resta del calendari de la nova gira s’està acabant de lligar, però de moment ja han confirmat la seva presència al BioRitme Festival que se celebrarà del 23 al 26 d’agost a Vilanova de Sau, i on compartiran cartell entre d’altres amb Txarango, Buhos i Judit Neddermann.