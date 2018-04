La Universitat Rei Joan Carles de Madrid trasllada a la Fiscalia el màster de Cifuentes

El rector argumenta la decisió després de l'aparició d'informacions que «podrien ser constitutives de delicte»

Actualitzada 05/04/2018 a les 18:41

El rector de la Universitat Rei Joan Carles, Javier Ramos, ha decidit enviar a la Fiscalia el cas del polèmic màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes. La universitat va obrir una investigació el passat 21 de març arran de l'aparició d'una informació d'ElDiario.es que apuntaven diverses irregularitats en l'obtenció del títol, entre elles, la falsificació de les qualificacions. El rector assegura que fan el pas de portar el cas davant el ministeri públic per l'aparició d'informacions «que podrien ser constitutives de delicte». El rector donarà més detalls en una compareixença pública prevista per demà. Davant l'Assemblea de Madrid, Cifuentes va defensar aquest dimecres que el seu títol és «legal i real» i va esquivar les crítiques de l'oposició. Durant la compareixença de Cifuentes, el PSOE va anunciar una moció de censura que registrarà aquest divendres.Segons avança ElDiario.es, la professora que Alicia López de los Mozos ha confessat durant la investigació oberta en el sí de la universitat que no va formar part del tribunal del treball de final de màster i que la seva signatura com a presidenta s'ha falsificat. Això hauria que el rector porti el cas a la Fiscalia.