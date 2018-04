La promoció de l'odi com a negoci: es venen samarretes 'Yo soy anti-catalán'

Un portal de venda en línia afirma oferir productes 'simpàtics i originals' amb l'excusa del sarcasme i del respecte a la llibertat d'expressió

Actualitzada 05/04/2018 a les 19:36

Un portal web amb pocs mesos de vida i amb una adreça prou significativa ( www.yosoyanticatalan.com ) es dedica a la venda de productes que qualifica de «simpàtics, originals i exclusius» i on destaquen especialment els missatges al voltant del procés sobiranista català.Samarretes, tasses o fundes pel mòbil poden comprar-se amb el missatge de 'Yo soy anticatalán'. Però també poden trobar-se els de 'Yo soy anti-independentista' o 'Yo soy anti Puig Demon', jugant en aquest cas amb l'anglès i el significat de «dimoni».La varietat de disseny no és massa àmplia i suposadament la voluntat del portal és, afirmen, mostrar una «vuelta de tuerca sarcástica« i que els seus productes no són reivindicatius i, «per descomptat, realitzats sense ànim de promoure l'odi ni ofendre ningú».A banda dels missatges anticatalans, altres amb aquesta 'vuelta de tuerca' són els de 'Yo soy antisistema', on surt la silueta de la península ibèrica i la bandera espanyola i el que també pretén ser graciós de 'I am a tea Cup', en aquest cas amb el logotip de la formació anticapitalista catalana.A la web no apareix cap referència empresarial ni adreça física localitzable que assumeixi l'autoria de la botiga 'online' i tot i que reclamen l'activitat com a un exercici de llibertat d'expressió, ja comença a veure's missatges a les xarxes socials denunciant que es tracta d'un cas de 'delicte d'odi'.