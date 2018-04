Detenen el dissenyador d'un tobogan aquàtic per la mort d'un nen de 10 anys

El menor va sortir disparat del tobogan i va col·lidir contra un objecte metàl·lic

Actualitzada 04/04/2018 a les 18:56

John Schooley de 72 anys ha estat detingut en un aeroport de Texas, als Estats Units, acusat d'assassinat en segon grau no premeditat. Schooley és considerat responsable de la mort d'un nen de 10 anys, l'any 2016, en una atracció aquàtica que va dissenyar.Schooley s'enfronta a una condemna de 41 anys de presó per la mort de Caleb Schwab al parc aquàtic de Kansas City. El menor va sortir disparat del tobogan i va col·lidir contra un objecte metàl·lic. Dues dones que acompanyaven al menor van resultar ferides greus.L'empresa constructora del tobogan i el copropietari del parc s'enfronten a càrrecs per homicidi en segon grau, i a 16 delictes greus relacionats amb lesions d'altres usuaris del tobogan.