El PSOE anuncia una moció de censura contra Cifuentes

Després de la compareixença de la presidenta de la Comunitat de Madrid a l’Assemblea per la polèmica del màster

Actualitzada 04/04/2018 a les 20:29

El PSOE ha anunciat aquest dimecres que presentarà una moció de censura contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, després de la seva compareixença a l’Assemblea de Madrid, on segons els socialistes no ha donat explicacions satisfactòries sobre les suposades irregularitats per obtenir un màster de la Universitat Rei Joan Carles de Madrid. Els socialistes buscaran el suport de Ciutadans, que de moment –i malgrat les crítiques a la presidenta de la Comunitat de Madrid per la manca d’explicacions sobre el màster- no s’hi ha adherit.El portaveu del PSOE a l’Assemblea de Madrid, Ángel Gabilondo, i el secretari general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, es reuniran aquest dimecres amb Pedro Sánchez per proposar posteriorment a l’executiva del partit a Madrid la presentació de la moció.