Demanen 7 anys de presó per dos sanitaris acusats d'abusar d'una dona en una ambulància

La víctima afirma que la van violar i que la van obligar a firmar l'alta voluntària

Actualitzada 03/04/2018 a les 18:47

Exploració mèdica i anàlisi de la roba

Falta de «versemblança» vs una declaració «coherent» i «precisa»

Els dos sanitaris jutjats per abusar d'una dona en un ambulància l'agost del 2015 a Barcelona han assegurat aquest dimarts que els 15 minuts que el vehicle va estar aturat molt a prop de l'Hospital Sagrat Cor, on la traslladaven, van ser perquè la van intentar convèncer que es visités al centre sanitari després que s'hagués desmaiat, mentre que ella insistia que volia anar a casa seva.Segons els sanitaris, com que no la van fer canviar d'opinió, la dona va acabar firmant l'alta voluntària i la van portar a casa, ja que els havia dit que no tenia diners per agafar un taxi i també per l'estat d'«embriaguesa» en què es trobava i l'hora que era, passades les dues de la matinada. Per contra, la víctima ha explicat en el judici que, quan va recuperar el coneixement després de desmaiar-se, es va trobar «tombada en una llitera, amb un penis introduït a la boca i un altre a la vagina». La dona ha afirmat que els sanitaris la van obligar a firmar la renúncia a l'hospital abans de deixar-la sortir de l'ambulància i que la van traslladar a casa seva.També ha assegurat que no anava èbria i que s'havia desmaiat perquè s'acabava de prendre una medicació forta per la fibromiàlgia i la fatiga crònica. La Fiscalia i l'acusació particular demanen set anys de presó per un delicte d'abusos sexuals, mentre que les defenses demanen una sentència absolutòria.En el judici que s'ha celebrat aquest dimarts a la secció cinquena de l'Audiència de Barcelona, els dos sanitaris han negat haver abusat sexualment de la dona i haver-li fet cap tocament quan la traslladaven a l'hospital, la matinada del 21 d'agost del 2015. Els dos homes jutjats han justificat l'aturada de l'ambulància a la cruïlla de l'Avinguda de Josep Tarradellas entre les 2:03 i les 2:18 de la matinada, segons el GPS del vehicle, perquè no volia anar a l'hospital i ells miraven de convèncer-la, sobretot perquè tenia la tensió «justa» i perquè és una recomanació que solen fer a tots els pacients que traslladen, han explicat. Durant aquests 15 minuts, van mirar de fer-la canviar d'opinió i, finalment, li van llegir l'alta voluntària i després la va firmar, han relatat.Els sanitaris l'havien assistit en un primer moment a la cruïlla del carrer de Numància amb l'Avinguda de Josep Tarradellas i l'home que es trobava amb ella va preferir no acompanyar-la a l'ambulància perquè havia de pujar un moment a casa seva, segons han explicat els sanitaris. També han assegurat que la dona estava conscient i que va mantenir conversa amb ells durant el trajecte, si bé es trobava «agitada», «nerviosa» i «una mica beguda». Els sanitaris han explicat que van portar la dona a casa perquè els quedava a prop de la seva base i perquè fan tots els «favors» que poden segons la persona -si és gran, per exemple-, el seu estat i l'hora.El GPS permet traçar el recorregut i les hores exactes de l'ambulància: la sortida a la 1:57 del carrer de Numància amb l'Avinguda de Josep Tarradellas; l'aturada al carrer de Viladomat a les 2:03; l'arrancada a les 2:18 i l'arribada a les 2:27 a casa de la dona. Uns temps que encaixen amb el recorregut, segons ha explicat el mosso que va bolcar les dades del GPS.La dona va arribar a casa «en xoc» i li va explicar al seu company de pis que l'havien violada. No podia dir res més. Així ho ha explicat ella i el seu company de pis, que ha recordat que va arribar «absolutament perjudicada» i ha assegurat que «mai» abans havia plantejat fets d'aquesta «transcendència». L'endemà, el company de pis va dir-li que havia de denunciar la violació, però ella al principi s'hi va negar i fins i tot se sentia culpable. Així ho ha assenyalat el company de pis. Finalment el 22 d'agost la dona va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra i el 24 li van practicar una exploració mèdica.Els metges forenses no van detectar cap senyal d'agressió sexual quan el 24 la van examinar, si bé han precisat que aquest resultat no és concloent per descartar que es produís una violació. També han assenyalat que el dia que la van explorar, presentava un discurs «coherent», tot i que amb un nivell d'angoixa elevat .Les anàlisis de sang van revelar traces de diversos medicaments. Les defenses han intentat desacreditar la versió de la dona sobretot en aquest punt, quan han preguntat insistentment als metges si aquests fàrmacs, i més combinats amb alcohol i cocaïna, podien provocar al·lucinacions. De les respostes dels metges s'ha desprès que algun d'aquests medicaments pot provocar al·lucinacions, però han puntualitzat que és un efecte secundari «molt infreqüent».Pel que fa als resultats de l'anàlisi de la roba que portava la dona aquell dia, les perits han explicat que hi van trobar material genètic masculí, però que no corresponia amb el perfil genètic d'un dels acusats. La víctima havia mantingut relacions sexuals aquell dia. Ara bé, no es va determinar a qui corresponia el material genètic trobat i la Policia Científica dels Mossos només va rebre material per elaborar el perfil d'un dels sanitaris.Les defenses han assenyalat en les conclusions que no hi ha «versemblança» en el relat de la dona. Entre altres aspectes, han destacat el fet que proporcionés la seva adreça als sanitaris perquè l'acompanyessin a casa i han argumentat que no tindria sentit que els donés aquesta informació si l'havien agredit. També han subratllat l'asseveració de la dona que hi havia hagut dues persones amb ella a l'ambulància durant el trajecte i que per tant hi havia d'haver un tercer que conduís el vehicle. Un dels dos sanitaris jutjats era el conductor de l'ambulància i en algun moment va haver de posar-se al volant.La Fiscalia ha reconegut aquesta «contradicció» però ha ressaltat que era l'única d'una declaració «coherent», «clara» i «precisa». La fiscal també ha destacat que una violació és una «acusació molt greu» i que no hi havia ànim espuri per denunciar els fets; en aquest sentit, ha recordat que la víctima al principi no volia explicar res als Mossos d'Esquadra. El judici ha quedat vist per a sentència.