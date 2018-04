Va impedir que l'avancessin reduint la velocitat i fent ziga-zagues en mig de la calçada

Actualitzada 02/04/2018 a les 22:32

L'incident el va registrar un dels conductors que va patir la seva actuació. El conductor d'un vehicle va decidir que no volia ser avançat pel cotxe que el precedia i a l'autopista A-381, al terme municipal d'Alcalá de los Gazules, a la província de Cadis, es va posar a 20 km/h.Això no era suficient per impedir que el vehicle que el seguia no l'avancés (cal suposar que hauria tingut un incident previ amb ell), sinó que a més de reduir la velocitat, el conductor va començar a fer ziga-zagues en mig de la calçada.