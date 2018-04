Un cocodril de més de 3 metres provoca el pànic en una piscina de Florida

Només en aquest estat es calcula que poden viure un milió d'exemplars d'aquest animal

Actualitzada 02/04/2018 a les 12:22

Divendres passat a la nit l’oficina del Xèrif del comtat de Sarasota, a Florida, va rebre una trucada avisant que un cocodril s’havia colat a la piscina privada d’una casa. Una família va alertar que un enorme cocodril de més de 3 metres de llarg estava banyant-se a la piscina del seu habitatge.Després d’una llarga operació, amb l’ajuda de diversos policies finalment van aconseguir capturar l’animal i treure'l de l’aigua. Més tard va ser la mateixa Policia la que es va encarregar de publicar imatges de la captura de l’animal en el seu compte de Facebook.Encara es desconeix com va arribar l’animal a ficar-se a la casa d’aquesta família, encara que aquest esdeveniment no és tan estrany en Florida. Es calcula que en aquest estat hi ha més d’un milió d’exemplars, els quals quan arriben a l’edat adulta poden arribar a mesurar entre 3,5 i 4,5 metres de longitud i pesar més de 400 kg.