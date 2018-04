Recuperen el cos de la dona trobada morta a Montagut i Oix

Es confirma que és l'excursionista desapareguda a la zona

Actualitzada 03/04/2018 a les 11:37

El dispositiu de recerca format per Mossos d'Esquadra i Bombers ha permès recuperar el cos de la dona trobada morta ahir dilluns a la tarda a Montagut i Oix, a l'Alta Garrotxa. La policia ha confirmat que es tracta de l'excursionista, de 43 anys veïna de Girona, que havia desaparegut des de diumenge a la zona de Sadernes (Garrotxa) on havia anat a fer una ruta de muntanya amb la seva parella. Un helicòpter s'ha traslladat fins al lloc, de molt difícil accés, per acostar els efectius del rescat i posteriorment traslladar el cadàver fins a l'heliport d'Olot. La dona es va localitzar a la zona de la Font del Sant, a baix d'una cinglera, i aquest matí s'ha hagut de desbrossar l'indret per poder accedir-hi. Hi han treballat agents de la comissaria d'Olot, la unitat de muntanya i també de la unitat d'investigació per aclarir les causes de la mort. Un cop s'hagi fet l'aixecament del cadàver a Olot, el cos es traslladarà a l'Institut de Medicina Legal de Girona on es farà l'autòpsia.