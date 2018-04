Mor un home durant el tradicional Toro del Aleluya d'Arcos de la Frontera, a Cadis

La víctima és veí del municipi, que va ser agafat per l'animal i li va provocar la perforació del pulmó

Actualitzada 02/04/2018 a les 11:09

Un home ha mort i un altre ha resultat ferit greu després de ser agafats per un toro en el tradicional festeig del Toro del Aleluya que se celebra a la localitat gaditana d’Arcos de la Frontera, en el marc de la jornada de Diumenge de Resurrecció.En la primera de les agafades, l’animal ha perforat el pulmó i un dels bessons del participant en l’acte, que va ser traslladat a l’hospital de campanya instal·lat en el municipi. A causa de la gravetat de les ferides, però, l’home va haver de ser desplaçat a l’Hospital de Jerez de la Frontera per realitzar-li una intervenció, comprovant els sanitaris que l’home presentava un «vessament sanguini generalitzat» fruit de la ruptura d’algun òrgan, circumstància que li ha causat finalment la mort. El mort era un home d’uns 50 anys d’edat i veí del municipi.La segona de les agafades ha afectat també a un home que va resultar ferit de gravetat després que un toro li perforés el ventre, pel que va ser atès a l’hospital de campanya i traslladat finalment al Hospital Comarcal Virgen de les Montañas de Villamartín (Cadis), on continua ingressat «fora de perill».