La justícia europea admet a tràmit la demanda per la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes

El tribunal d'Estrasburg haurà de decidir si l'Estat està vulnerant la «suficiència econòmica» dels jubilats

Actualitzada 03/04/2018 a les 15:22

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), amb seu a Estrasburg, ha admès a tràmit una demanda contra l'Estat que denuncia la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes arran de la decisió del govern espanyol de desvincular la revaloració de les pensions de l'evolució del cost de la vida i de l'IPC. Presentada per part del Col·lectiu Ronda en representació del portaveu de la Marea Pensionista, Domiciano Sandoval, la demanda argumenta que l'Estat està vulnerant el deure «d'elevar progressivament el nivell del règim general de la Seguretat Social» i que, en conseqüència, no garanteix «la suficiència econòmica» dels pensionistes. A més, també apunta que l'Estat està vulnerant les normes internacionals que estableixen l'obligació per part dels estats de «garantir i preservar el poder adquisitiu dels pensionistes davant l'increment dels cost de la vida». Concretament, la demanda acusa l'Estat de vulnerar el conveni 102 de l'Organització Internacional del Treball, el Conveni Europeu dels Drets Humans, el Codi Europeu de Seguretat Social i la Carta Social Europea.L'any 2012 va entrar en vigor una norma que establia per primera vegada una revaloració de les pensions de jubilació inferior a la pujada de l'IPC. L'any següent el govern espanyol va convertir aquesta mesura en una llei que, segons el Col·lectiu Ronda, «desactiva l'obligació del sistema públic de pensions de garantir el poder adquisitiu dels més de 9 milions de pensionistes de l'Estat espanyol». Segons un estudi citat pel Col·lectiu Ronda, els pensionistes espanyols han perdut 670 euros de mitjana en poder adquisitiu des del 2010.Arran de l'admissió a tràmit de la demanda per la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes, l'advocat del Col·lectiu Ronda responsable d'aquesta demanda, Miguel Arenas, ha afirmat a través d'un comunicat que el govern espanyol «està dictant lleis i normes que vulneren la legislació comunitària, que és d'obligat compliment i de superior jerarquia legislativa». «Preservar el poder adquisitiu dels pensionistes no és qüestió de voluntat política, és una obligació legal», ha dit Arenas.A més, ha recordat que no és la primera vegada que la justícia europea es pronuncia sobre el sistema públic de pensions espanyol. «L'any 2012, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar una important sentència que condemnava el govern espanyol en considerar que les condicions d'accés a la pensió contributiva de jubilació resultaven discriminatòries per a les persones amb feines a temps parcial», ha destacat. Segons ha apuntat el mateix Col·lectiu Ronda, només el 5% de les demandes que arriben al TEDH són admeses a tràmit i resoltes pel tribunal europeu.No és la primera vegada que la desvinculació de l'import de les pensions del cost de la vida arriba a instàncies judicials. S'han interposat diverses demandes davant la justícia espanyola i fins i tot recursos d'anticonstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional. Tanmateix, els magistrats del tribunal no van considerar que aquesta mesura fos insconsitucional. Esgotada la via judicial a l'Estat, ara serà la justícia europea la que s'haurà de pronunciar sobre l'import de les pensions a Espanya.