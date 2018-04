L'estació espacial xinesa Tiangong cau finalment, desintegrada, al Pacífic sud

El seguiment de la seva reentrada a l'atmosfera es va fer amb radar per part de les agències espacials de tot el món

Actualitzada 02/04/2018 a les 09:22

El laboratori espacial xinès Tiangong-1 va realitzar la seva reentrada en l’atmosfera a la regió central del Pacífic sud, cap a les 00.15 GMT, segons que ha anunciat aquest dilluns l’Oficina de Vols Espacials Tripulats (CMSEO, sigles en anglès).La major part de la nau es va desintegrar en la seva reentrada a causa de l’elevada calor generada per la fricció amb l’atmosfera durant la seua caiguda, va afegir l’organisme, citat per l’agència oficial xinesa de notícies Xinhua.Els càlculs sobre la zona i l’hora de la reentrada han variat àmpliament en les últimes hores a causa que el laboratori espacial era fora de control i sense comunicacions, per la qual cosa totes les estimacions eren aproximades. El seguiment de les agències espacials de tot el món s’ha realitzat per radar.La CMSEO ja havia avançat que les possibilitats que algun fragment no desintegrat caigués en una zona habitada i causés danys o víctimes eren mínimes.El Tiangong-1 (el nom del qual significa 'palau celestial'), tenia deu metres de llarg i 8,5 tones de pes, i havia estat posat en òrbita el setembre de 2011.Després de ser visitat per sis astronautes a dos missions espacials xineses, el 2012 i el 2013, va realitzar tasques d’investigació fins quedar fora de servei el 2016.Per exemple, l’estació espacial sovieticorussa Mir, que va caure i es va desintegrar el 2001, pesava 140 tones, mentre que el laboratori nord-americà Skylab (que va caure el 1979) pesava prop de 80 tones. Com a comparació, la Estación Espacial Internacional pesa unes 420 tones.La Xina va llançar el setembre de 2016 el seu nou laboratori espacial, el Tiangong-2, que va acollir entre octubre i novembre la seua primera missió tripulada amb dos astronautes. El gegant asiàtic té previst començar el 2019 la construcció d’una estació espacial composta per diversos mòduls, la conclusió dels quals està prevista per a 2022.