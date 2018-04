Gestha alerta del risc de perdre deduccions amb la nova app per a la renda

Considera que propicia una «confirmació precipitada» que «podria desaprofitar algunes deduccions importants»

Actualitzada 03/04/2018 a les 19:52

Els Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) han advertit dels riscos de fer la declaració de la renda a través de la nova aplicació mòbil perquè consideren que propicia una «confirmació precipitada» que «podria desaprofitar algunes deduccions importants» ja que permet confirmar i presentar l'esborrany però no modificar-ho. Així, en un comunicat Gestha ha avisat que molts contribuents poden oblidar incloure informació fiscal rellevant i beneficiosa per a ells ja que el seu disseny insta a validar l'esborrany «sense revisar-ho en profunditat». Apunta que amb aquesta falta de revisió, pot fer que el contribuent no inclogui algunes despeses deduïbles dels rendiments del treball, com les quotes sindicals i a col·legis professionals o les despeses que pugui originar la mobilitat geogràfica del treballador, entre altres.Així mateix, els tècnics han alertat que validar l'esborrany des de l'app pot fer que el contribuent oblidi revisar la titularitat dels immobles, els guanys de patrimoni que hagués pogut aconseguir o canviar la situació de les seves famílies, és a dir, incloure els naixements, defuncions i els canvis de l'estat civil que, si escau, no apareguin reflectits en l'esborrany. També, Gestha considera que l'ús de l'aplicació pot portar a no repassar les deduccions autonòmiques, que podrien suposar «importants estalvis», depenent de la comunitat de residència, en les despeses per estudis dels fills, per adopció o per lloguer d'habitatge.En definitiva, Gestha considera que només es podran presentar a través d'aquesta app les declaracions més senzilles o aquelles que no requereixin modificacions importants. No obstant, calcula que gairebé 5 milions de contribuents podrien presentar la seva declaració des dels seus smartphones. Segons Antonio Paredes, expert tributari de Gestha, ha assenyalat que la tecnologia «pot passar de ser un aliat a convertir-se en un enemic, ja que, en aquest cas, els contribuents que decideixin presentar la declaració des dels seus smartphones poden oblidar incloure en l'esborrany algunes deduccions de les quals podrien beneficiar-se».