Envaeix una obra de teatre sobre Setmana Santa i agredeix a un soldat per 'salvar' a Jesús

Actualitzada 02/04/2018 a les 12:59

Un home va envair el Divendres Sant una obra de teatre sobre la Passió de Crist a Brasil i va agredir amb un casc de moto a un actor que feia de soldat romà per intentar 'salvar' a Jesucrist, segons van explicar testimonis.L'home va copejar repetides vegades amb el casc a un actor que representava als soldats romans que van crucificar Jesucrist, en una actuació teatral a la localitat de Nova Hartz, en l'estat de Rio Gran do Sul.L'agressió es va produir al moment de l'actuació en el qual un soldat traspassa el costat del cos de Jesús amb la seva llança. L'agressor va haver de ser contingut en l'escenari per altres actors, amb els quals va arribar a intercanviar cops de puny, segons mostra un vídeo gravat per un espectador.Segons va explicar el testimoni, l'agressor semblava confós i va dir que anava a «salvar» a Jesús. «Va ser un esglai, però com no va passar gens greu va ser graciós», va assegurar Fernando Pereira, el vídeo del qual té més de 200.000 reproduccions a Facebook i s'ha compartit més de 5.000 vegades.