Un camió bolca a l'A-30 a Albacete i perd tota la càrrega d'elefants

L'autovia ha quedat tallada al seu pas per Pozo Cañada després de l'accident, que transportava animals de circ

Actualitzada 02/04/2018 a les 19:25

Un camió que transportava elefants s'ha sortit aquest dilluns a primera hora de la tarda de la carretera A-30 a l'altura de Pozo Cañada, a la província d'Albacete. L'accident ha provocat que quedés tallada la circulació en aquesta via entre els quilòmetres 23 i 24, en sentit Múrcia. El conductor del camió n'ha sortit il·lès.L'accident s'ha produït al voltant de les 16.00 h per raons que encara es desconeixen. En l'operatiu per l'accident hi han participat agents de la Guàrdia Civil i també efectius del departament d'Obras Públicas.Un dels paquiderms que viatjava en el camió ha resultat mort per l'accident, mentre que la resta dels animals han quedat lliures per la calçada, on també s'hi han apropat un bon nombre de curiosos. Per a poder retirar l'animal mort i la resta ha estat necessària una grua de grans dimensions.