El govern espanyol presenta aquest dimarts els pressupostos al Congrés sense suports suficients

El PNB manté el seu ‘no’ als comptes i PP i Cs pressionen el PSOE perquè faciliti els cinc vots necessaris

Actualitzada 02/04/2018 a les 18:45

Votació clau

Sense majoria per superar les esmenes a la totalitat

Inversió a Catalunya

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, lliurarà aquest dimarts a les 09.30h a la presidenta del Congrés, Ana Pastor, el suport informàtic amb els pressupostos generals de l’Estat per al 2018, uns comptes que encara no compten amb els 176 vots necessaris per superar la seva aprovació. El PNB manté la seva negativa a donar suport als comptes mentre es mantingui l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya, fet que deixa els pressupostos a cinc vots de la majoria. PP i Cs han redoblat aquest dilluns la seva pressió al PSOE perquè faciliti l’aprovació dels comptes, fins al punt que el vicesecretari de política social dels populars, Javier Maroto, ha demanat al líder dels socialistes, Pedro Sánchez, que presti «cinc vots a l’atzar» per poder aprovar els comptes. Sánchez ja ha respost que el seu és un «partit seriós» que no admet «frivolitats».Els comptes que Montoro porta al Congrés preveuen uns ingressos de 210.015 milions d’euros, una despesa de 119.834 milions (1,3% més) i una previsió de creixement de l’economia del 2.7% que segons ha afirmat aquest dilluns el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, encara pot augmentar més «si es fan les coses bé».També incorporen, entre altres, un increment d’entre l’1 i el 3% de les pensions més baixes, així com els augments de sou pactats del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil i per als treballadors de l’administració general de l’Estat.A més, inclouen els 4.300 milions de bestretes per al finançament de les CCAA, una rebaixa de 2.000 milions a l’IRPF i una rebaixa de l’IVA cultural del cinema del 21% al 10%, a més de la creació de 8.110 places públiques, majoritàriament a les policies estatals i a les Forces Armades.Un conjunt de partides, però, que encara no té via lliure al Congrés. Malgrat l’acord que el PP ha tancat amb Ciutadans i l’entesa amb la resta de grups que van donar suport als pressupostos anteriors (CC, NC, UPN i Foro Asturias), el govern espanyol necessita els cinc vots del PNB per superar la votació de les esmenes a la totalitat que tindrà lloc a finals d’abril. Si per aleshores no aconsegueix aquests vots, els comptes decauran.El tràmit parlamentari implica abans la celebració de les compareixences de tots els ministres al Congrés dels Diputats. Després la votació de les esmenes a la totalitat i, si superen aquest punt, el debat d’esmenes en comissió i una votació del conjunt de les partides al Congrés dels Diputats. Si obtinguessin la verda, passarien al Senat, on si no s’hi presentessin esmenes quedarien definitivament aprovats amb el suport de la majoria absoluta del PP.De moment, els comptes no tenen prou suports. El PNB ja ha anunciat que mantindrà el seu ‘no’ mentre estigui vigent l’article 155 de la Constitució a Catalunya. Ho va dir clarament aquest diumenge –durant la celebració de l’Aberri Eguna- el president del partit, Andoni Ortuzar: «Amb el 155 no juguem». Els nacionalistes bascos entenen que en la mesura que el govern espanyol va trobar aliats per aprovar el 155, ha de buscar aquests mateixos aliats per aprovar ara els comptes de l’Estat.Aquest fet ha portat el PP i Ciutadans a redoblar la pressió sobre el PSOE. El vicesecretari de Política Social del PP, Javier Maroto, ha demanat als socialistes que cedeixin cinc vots «a l’atzar» per evitar el «xantatge» del PNB, i el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha qualificat els socialistes d’estar bloquejant els comtes «de forma irresponsable» i d’actuar com a «còmplice» dels independentistes.La resposta del secretari general del PSOE ha estat clara. En roda de premsa a Ferraz ha advertit que el seu és un partit «seriós» i que no farà «cap frivolitat». Sánchez ha insistit en qualificar els pressupostos d’»ideològics» i ha afirmat que tendeixen a un estat social «low cost».Una de les dades que es podran conèixer aquest dimarts és el volum d’inversió terrirotialitzada de l’Estat a cadascuna de les CCAA. Els comptes del 2017 destinaven a Catalunya 1.149,58 MEUR (13,4% del total) i Montoro va assegurar aleshores que malgrat que aquesta xifra quedava lluny del pes de la població catalana i de l’economia catalana al conjunt de l’Estat, les inversions «avançarien» als pressupostos del 2018