Albert Rivera qualifica els CDR de «comandos separatistes violents» que volen paralitzar Catalunya

El president de Cs insta Rajoy i Sáenz de Santamaría a garantir la «seguretat i mobilitat» en l'operació retorn de Setmana Santa

Actualitzada 02/04/2018 a les 17:45

El president de Cs, Albert Rivera, ha demanat al «govern de Catalunya, que és Rajoy i Sáenz de Santamaría, el govern del 155» que «faci alguna cosa» davant els «comandos separatistes violents» i que «garanteixi la seguretat i la mobilitat», sobretot amb referència a l'operació tornada de Setmana Santa d'aquest dilluns. «Ens preocupa moltíssim la violència que estem començant a veure en alguns casos i els comandos separatistes que s'estan organitzant i que generen violència, que ataquen la policia i l'interès general i que fins i tot s'estan mobilitzant per bloquejar i paralitzar Catalunya, ha avisat Rivera, que ha insistit: «El separatisme s'ha radicalitzat i en el fons estem veient per fi, lamentablement, la cara oculta del nacionalisme».Amb la vista posada en el retorn de milers de cotxes aquest dilluns a l'àrea metropolitana de Barcelona i després de les protestes als peatges d'aquest diumenge, Rivera ha avisat que «la mobilitat de tot a una comunitat autònoma està amenaçada per uns comandos separatistes violents», que és com ha anomenat els CDR.El president de Cs també ha demanat al govern espanyol que inverteixi els «efectius necessaris per garantir la seguretat dels servidors i càrrecs públics i de les autoritats judicials i les seves famílies que han estat amenaçats». Rivera no ha confirmat si el Ministeri de l'Interior havia reforçat la seguretat de polítics del seu partit –també del PP i del PSC–, així com de jutges, tal com va publicar 'El País' fa uns dies: «A l'adversari, no se li han de donar massa pistes i molt menys quan s'està organitzat en comandos».Rivera ha assegurat que càrrecs constitucionalistes han patit en els darrers mesos a les xarxes, als carrers i a les seus «un increment notori de la pressió, l'assetjament i, fins i tot, la violència». «Aquí no hi ha distincions de sigles. Hi ha demòcrates i gent que no ho és, els que utilitzen la violència, l'assetjament i la coacció», ha assenyalat. «El nacionalisme és conflicte, enfrontament, senyalar el diferent, crisi econòmica, paràlisi política i el principal adversari que té Europa per davant», ha afirmat el president de Cs.Sobre els pressupostos generals de l'estat que aquest dimarts es presentaran a les Corts Generals, Rivera s'ha «satisfet» amb l'acord que han arribat amb el PP i ha defensat que les «partides taronges» han permès donar «un gir clarament a la política de retallades»i de la «pujada d'impostos», però ha lamentat que el PSOE «estigui bloquejant de manera irresponsable» els comptes i que la seva aprovació depengui del PNB.«Els nacionalistes no són de fiar i porten 30 anys intentant fer xantatge a les polítiques nacionals pel seu propi interès», ha retret Rivera, que també ha recriminat a Rajoy l'«error» de concedir «un privilegi i un 'cuponazo'» als nacionalistes bascos, sobre la modificació del concert econòmic, i que ara no sigui capaç de convèncer-los. El PNB ha afirmat en diverses ocasions la negativa a negociar els pressupostos mentre estigui en vigor l'article 155 de la Constitució a Catalunya.