La vida del jugador no corre perill

Actualitzada 31/03/2018 a les 13:44

Pelayo Novo, migcampista de 27 anys de l’Albacete, ha caigut aquest matí del tercer pis de l’hotel en el qual estaven concentrats els jugadors del club manxec. El jugador s’ha precipitat al buit per causes que encara es desconeixen però la seva vida no corre perill. Els primers en arribar al lloc dels fets han estat els seus companys, Rubén Miño i Susaeta que han alertat a les assistències mèdiques.El jugador ha estrat traslladat a l’Hospital de Saragossa, fora de perill. L’Albacete havia de jugar aquesta tarda, a les 18 hores, contra el Huesca però el partit podria ser anul·lat després d’aquest succés.